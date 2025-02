Sicurezza, le “zone rosse” arrivano anche a Verona: ecco dove la città sarà blindata

Verona città blindata, scatta la “zona rossa”: ecco dove e quando.

Zona rossa a Verona: dopo un’intensa fase di analisi e confronti tra le autorità locali, il prefetto di Verona Demetrio Martino, si appresta a firmare un’ordinanza speciale. Questa servirà per il rafforzamento della sicurezza in alcune aree della città. Il provvedimento, discusso nel Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito ieri martedì 11 febbraio a Palazzo Scaligero, prevede misure straordinarie in punti critici del centro urbano.

L’ordinanza ha lo scopo di garantire un maggiore controllo nei luoghi più frequentati, soprattutto in vista degli eventi che attireranno migliaia di persone a Verona nelle prossime settimane. Stiamo parlando di manifestazioni come il vicinissimo Verona in Love, l’affollatissimo Bacanal del Gnoco con tanto di sfilata del Venerdì Gnocolar e l’internazionale Vinitaly, in programma a Veronafiere dal 6 al 9 aprile.

Aree interessate.

Le aree interessate dalle restrizioni saranno stazione di Porta Nuova e la zona di Pradaval, considerate tra le più delicate sotto il profilo della sicurezza. Le misure avranno una durata iniziale di due mesi e saranno accompagnate da un potenziamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine. I dettagli operativi verranno resi noti nella giornata di mercoledì 12 febbraio, quando il Prefetto illustrerà ufficialmente i contenuti del provvedimento.