Sgominata banda che rubava bici da corsa: aveva colpito anche a Verona

Sgominata dai carabinieri banda che rubava costose bici da corsa durante le gare: aveva colpito anche a Verona.

I carabinieri di Rivergaro, in provincia di Piacenza, hanno smantellato una banda criminale dedita al furto di biciclette da corsa, attrezzature da cantiere e all’uso indebito di carte di credito, che aveva colpito anche a Verona. Il gip di Piacenza ha disposto la custodia cautelare in carcere per due indagati, mentre altri sono stati denunciati a piede libero. In totale, sono undici le persone coinvolte nell’inchiesta.

L’indagine è partita dalla denuncia di un cittadino che aveva riconosciuto online strumenti di sua proprietà rubati. Gli investigatori hanno scoperto un’organizzazione strutturata con ruoli precisi: alcuni membri si occupavano dei furti, altri della ricettazione e rivendita della refurtiva, spesso tramite il web.

La banda operava principalmente durante le gare ciclistiche, forzando i veicoli e trasportando la merce rubata, costose bici da corsa, in depositi per una rapida rivendita. L’attività criminale si estendeva in diverse province del Nord Italia, da Piacenza a Verona, Cremona, Rimini, Ferrara, fino a Siena e Pistoia.