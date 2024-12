Sibilla, il Taxi per le donne, a Verona è “sicuro” anche durante le feste di Natale

Il Taxi per le donne “Sibilla” sarà attivo a Verona anche durante le feste di Natale.

Il Taxi “Sibilla” prosegue anche durante le feste di Natale per offrire maggiore sicurezza e libertà alle donne di Verona e non. Questo grazie a un’iniziativa che unisce innovazione, inclusività e attenzione ai bisogni del territorio. Si tratta di Sibilla Taxi, il progetto promosso dall’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, che garantisce un contributo di 10 euro sulle corse in taxi effettuate dalle 22 alle 6 del mattino. Un servizio pensato per consentire a tutte le donne, veronesi e non, di muoversi in totale serenità nelle serate di festa e oltre.

Il successo delle prime settimane.

Dal lancio dell’iniziativa dell’11 novembre, Sibilla Taxi ha già registrato 434 corse agevolate, un numero significativo che conferma l’interesse e l’utilità del servizio. Grazie ai 10.000 euro messi a disposizione dal Comune, l’agevolazione coprirà circa mille corse complessive fino alla fine del 2024. Eppure, il progetto non si ferma qui: l’Amministrazione è già al lavoro per trovare ulteriori fondi, con l’obiettivo di dare continuità a un’iniziativa tanto apprezzata quanto necessaria.

Come funziona il servizio.

Usufruire del contributo è semplice e immediato grazie alla web app dedicata, sibilla.comune.verona.it. Bastano pochi passaggi.

Registrazione. Inserisci il tuo numero di cellulare e il nome di battesimo per ricevere un codice di verifica. Richiesta del voucher. Una volta a bordo del taxi, inserisci il codice del veicolo nell’app per generare il voucher, da mostrare poi al tassista.

Il risultato? Una corsa scontata di 10 euro, valida sia per l’andata che per il ritorno.

Un progetto che guarda al futuro.

Sibilla Taxi non è un’iniziativa isolata, ma fa parte di un programma più ampio chiamato Sibilla, muoviti in libertà, un contenitore virtuale del Comune che raccoglie iniziative pensate per migliorare la vita delle donne. Dall’accessibilità ai servizi, alla sicurezza, al supporto in situazioni specifiche, il progetto rispecchia la visione di un’amministrazione che mette al centro lo sguardo di genere.

La web app, sviluppata dalla cooperativa sociale Galileo, e il logo, curato dall’agenzia Deepartweb, rappresentano un connubio di professionalità e creatività al servizio del territorio.