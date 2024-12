Hiroshima: quali sono le principali attrazioni turistiche della città giapponese

Hiroshima, situata nella regione di Chugoku, è una delle città giapponesi che attrae più turisti, dopo le città più note come Tokyo, Kyoto e Osaka.



Infatti, Hiroshima, tristemente conosciuta per essere stata colpita dalla bomba atomica nel 1945, è oggi una meta turistica di grande importanza in Giappone, non solo per il suo valore storico, ma anche per le testimonianze di resilienza e rinascita che rappresenta.



La città ha trasformato il suo tragico passato in un simbolo di pace e speranza, attirando ogni anno visitatori da tutto il mondo.



Le attrazioni principali, spesso inserite nei pacchetti dei tour operator – come dimostra l’itinerario del tour del Giappone su stograntour.com – sono sicuramente il Parco della Pace e il Museo della Bomba Atomica, che offrono uno sguardo toccante sugli eventi e le conseguenze di quel periodo storico, ma Hiroshima è anche tanto altro.



Ma vediamo più nel dettaglio quali sono le attrazioni di Hiroshima.

Parco della Pace e Museo della Pace

Il Parco della Pace di Hiroshima è il simbolo universale della pace e del ricordo delle vittime della bomba atomica. Questo ampio spazio verde ospita diversi monumenti e memoriali dedicati alla tragedia del 1945, come.

Genbaku Dome (Cupola della bomba atomica): questa struttura, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è l’edificio simbolo dell’esplosione nucleare. Situata vicino al punto di impatto della bomba, la cupola è stata lasciata intatta come monito per le generazioni future.

Museo della Pace di Hiroshima: questo museo racconta la storia della bomba atomica attraverso oggetti, fotografie e testimonianze dei sopravvissuti. Visitare il museo è un'esperienza toccante e educativa che invita alla riflessione.

Cenotafio per le vittime della bomba atomica: Situato al centro del parco, il cenotafio contiene i nomi di tutte le vittime dell'attacco e un'iscrizione che recita: "Riposa in pace, perché l'errore non si ripeta".

Santuario di Itsukushima sull’isola di Miyajima

A breve distanza da Hiroshima, si trova l’isola di Miyajima, famosa per il suo iconico torii galleggiante. Il Santuario di Itsukushima è un sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO e uno dei luoghi più fotografati del Giappone.



Infatti, il Torii rosso che sembra galleggiare sull’acqua, crea una vista mozzafiato ed è per questo che viene considerato uno dei “Tre panorami più belli del Giappone”.



Inoltre, qui per chi ama le escursioni c’è il Monte Misen offre sentieri panoramici e una vista incredibile sulla baia, che è raggiungibile anche tramite una funivia.

Castello di Hiroshima

Il Castello di Hiroshima, noto anche come “Castello della Carpa” (Rijō), è una ricostruzione dell’originale, distrutto durante l’esplosione atomica. Circondato da un fossato e situato all’interno di un parco, il castello è un luogo affascinante per esplorare la storia della città.



All’interno, il museo ospita esposizioni sulla cultura dei samurai e sulla storia del castello, inoltre, salendo sulla torre, si può godere di una vista panoramica sulla città.

Shukkeien Garden

Il Giardino Shukkeien è un giardino tradizionale giapponese progettato durante il periodo Edo che attualmente offre un paesaggio incantevole con stagni, ponti e sentieri curati.



Durante tutto l’anno, il giardino è un luogo ideale per ammirare la bellezza delle stagioni: i fiori di ciliegio in primavera, le foglie rosse in autunno e la neve in inverno rendono ogni visita speciale.

Hondori Street

Dopo aver esplorato i monumenti e i templi, è tempo di scoprire il lato moderno e gastronomico di Hiroshima. Una zona imperdibile è Hondori Street, una strada pedonale che è il cuore commerciale di Hiroshima, qui si trovano negozi, boutique e ristoranti ideali sia per fare shopping sia per assaporare i piatti locali.

Gita sul fiume Motoyasu

Un modo unico per vedere Hiroshima è partecipare a una crociera sul fiume Motoyasu. Questo tour offre una prospettiva diversa della città, passando accanto al Genbaku Dome e ad altri luoghi iconici. Questa è un’attività rilassante, ideale per concludere una giornata di visite.