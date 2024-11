Notte di Halloween da incubo sulle strade di Verona, tredici incidenti in poche ore

Tredici incidenti in poche ore nella notte di Halloween a Verona: alcol, velocità elevata e distrazioni tra le cause dei sinistri.

Serata da incubo quella di Halloween sulle strade di Verona: sono tredici gli incidenti rilevati dalla polizia locale dalle ore 8 del 31 ottobre alle 4 del 1° novembre. Sono state impegnate venti pattuglie nei rilievi, con una lunga attività di ricostruzione dei sinistri, agevolata in alcuni casi anche dai sistemi di videosorveglianza cittadina. E’ stato superato il limite dei 1400 sinistri in città da inizio anno. Il contatore segna 1.411: lo scorso anno alla stessa data, gli incidenti erano stati 1.350.

Autista dell’autocarro con tasso alcolemico tre volte oltre il limite.

Conducenti ubriachi, distratti e che premono sul pedale dell’acceleratore: queste le principali cause della raffica di incidente. Poco dopo le 4 di questa mattina, alla biforcazione tra la strada regionale 62 e la tangenziale nord, fuoriuscita autonoma di una Hyundai che dopo lo schianto sulla cuspide del bivio, si è ribaltata. Il conducente, un veronese 25enne, è stato soccorso e trasferito al Polo Confortini, mentre i vigili del Fuoco mettevano in sicurezza il veicolo alimentato a gas. Poco dopo le 2, in via Pontida, un furgone Iveco ha tamponato un’autovettura in sosta. Il conducente dell’autocarro, sottoposto all’etilometo, è risultato ebbro con un tasso alcolemico di tre volte oltre il limite di 0,5 gr. Sarà segnalato alla Procura e la Prefettura ne sospenderà la patente per almeno due anni.

A mezzanotte, poi, si è verificato uno scontro tra una Peugeot e una Opel, senza feriti, ma con danni ingenti ai veicoli. Alle 18 dell’ultimo giorno di ottobre in via Roveggia all’incrocio semaforico con Strada La Rizza, si sono scontrate una Volvo V50 e un motociclo Piaggio 125. Il motociclista è stato trasportato al pronto soccorso di Borgo Trento. Si è anche verificato un investimento in viale Palladio alle 16.

Auto contro monopattino.

Un’autovettura Kia Sportage ha urtato un monopattino, ferendo una minorenne. La ragazza è rimasta ferita, oltretutto non poteva condurre il mezzo, il cui utilizzo è autorizzato solo per i maggiorenni. Il sinistro è stato ripreso dalle telecamere della zona della stazione. Poco prima in via del Minatore, un’autovettura Renault si è scontrata con una ciclista, che è stata ricoverata in ospedale. Sempre nel pomeriggio, in viale Colombo, è stato constatato uno scontro tra una Fiat Punto e una bici elettrica, condotta da una trentenne che ha dovuto recarsi in ospedale per le cure del caso.

Alle 14, si è verificato un altro incidente in viale Gumpert tra un’Opel Corsa e una Kia Picanto con un ferito. La dinamica è da accertare. A Parona in largo Stazione Vecchia, un motociclo Piaggio Beverly e una Mercedes C220 si sono scontrati, con un ferito. Un pedone è stato investito in via Luigi Rossi da un autocarro Renault. La 15enne investita, trasferita al pronto soccorso per i controlli sanitari, non versa in gravi condizioni. In via Marotto poco dopo le 11 del mattino si sono scontrati due ciclisti, uno è stato portato in ospedale.

Infine in via Turazza un ragazzino di 12 anni, che si stava recando a scuola, è stato investito da una Ford Fiesta, senza gravi conseguenze.

Stop al raduno di auto sportive.

Nella serata di giovedì la polizia locale di Verona è inoltre intervenuta, con l’ausilio delle pattuglie dei carabinieri, a un raduno di auto sportive organizzato in via della Meccanica alla Bassona. Si tratta di quelle forme di esibizionismo, fuori dalle regole, che richiamano migliaia di giovani La segnalazione è arrivata dal gruppo di controllo di vicinato della zona. Le auto che si stavano radunando hanno trovato la strada sbarrata dalle pattuglie e hanno così dovuto allontanarsi in tutta fretta.