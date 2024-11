Fuori strada con lo scooter dopo la festa di Halloween, muore ragazzo di 20 anni

Volano fuori strada con lo scooter nella notte a Pescantina, di ritorno da una festa di Halloween: muore ragazzo di 20 anni.

Un tragico incidente si è verificato nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre a Pescantina: morto un ragazzo di 20 anni. Secondo quanto ricostruito due giovani, di ritorno da una festa di Halloween, mentre viaggiavano a bordo di uno scooter in via Scuole, a Settimo, una strada che costeggia da un lato abitazioni e dall’altro terreni agricoli, sono volati fuori strada, finendo in un campo. Erano circa le 4.30 del mattino.

Alla guida dello scooter c’era un 20enne di Bussolengo, A.Z., che ha purtroppo perso la vita a causa dell’impatto. Il ragazzo che viaggiava con lui come passeggero ha riportato diverse ferite, ma è stato dichiarato fuori pericolo dai medici dell’ospedale di Borgo Trento, dove è stato ricoverato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare il giovane alla guida, senza successo. Presente sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale, che ha eseguito i rilievi per cercare di chiarire le dinamiche dell’accaduto. Al momento, le ipotesi al vaglio includono la possibilità che una buca o un’altra irregolarità stradale possa aver provocato la perdita di controllo del mezzo.