A Verona continua la sperimentazione ai semafori dei quattro incroci dove è stato installato il sistema T-red: da luglio le multe.

Prosegue a Verona la fase di monitoraggio dei nuovi sistemi T-Red, le telecamere installate sui semafori di quattro incroci cittadini per rilevare i passaggi con il semaforo rosso. Anche per la terza settimana di giugno, i dispositivi registrano le infrazioni senza ancora far scattare sanzioni: il periodo di pre-esercizio durerà fino al 30 giugno.

I dati raccolti mostrano un trend positivo: le violazioni sono in calo. Nella terza settimana di giugno ne sono state registrate 566, in diminuzione rispetto alle 593 della settimana precedente. Si tratta di un numero nettamente inferiore rispetto ai dati pre-campagna di sensibilizzazione.

Dove i veronesi passano col rosso.

Nel dettaglio, i veicoli transitati nella seconda settimana sono stati 396.605, contro i 407.014 della settimana precedente. Anche la percentuale delle infrazioni è scesa: dallo 0,15% allo 0,14%. Analizzando i singoli incroci, se i T-Red fossero già stati attivi, i verbali emessi sarebbero stati:

105 in via Faccio (dato stabile),

91 in via Barana (in calo rispetto ai 103 della settimana prima),

206 in viale Venezia (erano 228),

164 in viale Colombo (in aumento rispetto ai 157 precedenti).

La polizia locale di Verona e l’amministrazione comunale rinnovano l’invito agli automobilisti a rispettare il Codice della Strada, soprattutto quando si avvicinano a un semaforo. Il passaggio con il rosso è infatti tra le infrazioni più pericolose, spesso causa di gravi incidenti.

I quattro incroci.

I dispositivi Photored sono stati installati nei seguenti incroci:

Viale Colombo / via Da Vico

Via Faccio / Breccia Cappuccini

Via Barana / Porta Vescovo

Viale Venezia / intersezione per Porto San Pancrazio

Durante il mese di monitoraggio, pur non essendo dispositivi per il controllo della velocità (quindi non soggetti a omologazione, ma solo ad approvazione ministeriale), i T-Red rilevano dati preziosi anche sui tempi di attraversamento e le velocità di ingresso nelle intersezioni, spesso superiori ai limiti di sicurezza.

Dal 1° luglio scatteranno le sanzioni. Le multe previste sono: 167 euro per le infrazioni diurne (ridotte a 116,90 euro se pagate entro 5 giorni), 222,67 euro per quelle notturne (dalle 22 alle 7), ridotte a 155,87 euro con pagamento rapido. Alla sanzione economica si aggiunge la decurtazione di 6 punti dalla patente, che raddoppia a 12 per i neopatentati. In caso di doppia violazione entro due anni, è prevista anche la sospensione della patente da uno a tre mesi.