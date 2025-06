Parcheggi a Verona: ecco le strade controllate dagli accertatori della sosta dal 23 al 29 giugno.

Parcheggiare a Verona: occhi puntati sulla sosta nelle principali arterie del centro anche per la settimana dal 23 al 29 giugno. Continua la campagna di sensibilizzazione denominata “Sosta Responsabilmente”, con cui Amt3 avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori.

Nella settimana che va da lunedì 23 giugno a domenica 29 giugno, sarà attenzionato il comparto Veronetta in particolare vicolo Madonnina, via Mazza e via Cantarane.

Amt3 ricorda che negli stalli gialli di via Mazza e via Cantarane la sosta è riservata ai possessori di permesso valido per il comparto Veronetta. Su tutti i parcometri è riportato un numero di cellulare per richiedere informazioni relative al funzionamento del dispositivo, alle tariffe della sosta o per segnalare eventuali malfunzionamenti. Il personale tecnico di Amt3 SpA risponderà in orario diurno.



E’ possibile pagare la sosta negli stalli blu utilizzando anche le App telefoniche convenzionate; un sistema comodo e sicuro che permette di prolungare la durata della sosta, in caso di ritardo, senza la necessità di ritornare al veicolo. L’Azienda di via Torbido ricorda che conseguentemente all’ordinanza che limita gli ingressi in Ztl, i cittadini possono sostare appena fuori dal centro storico a costo calmierato – a partire da 1 euro all’ora – presso le strutture Parcheggio Centro, Polo Zanotto e Parcheggio Tribunale.