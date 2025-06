Raffica di incidenti nella notte a Verona, in due ubriachi alla guida

Ancora una lunga serie di incidenti nella notte del fine settimana sulle strade di Verona.

Nuova raffica di incidenti a Verona: la polizia locale ha infatti rilevato quattro incidenti nella notte tra sabato e domenica, fortunatamente senza gravi feriti. Il primo poco dopo le 23 sotto la pioggia in via Scopoli e viale della Fiera scontro tra una Fiat Punto e un ciclomotore Kymco. Poi in Borgo Trento in via XXIV Maggio una Volkswagen Polo si è ribaltata, danneggiando due auto in sosta, una Fiat Punto e una Fiat 500.

Poco prima dell’una una Seat Arosa ha perso il controllo all’interno del sottopasso di Santa Teresa, schiantandosi contro il guard-rail e rimanendo di traverso in carreggiata e con il pericolo venisse investita da altre auto in transito. Infine una fuoriuscita autonoma alle 4 del mattino in tangenziale ovest, verso l’aeroporto, con una autovettura Honda che è uscita di strada con danni ingenti.

Da inizio anno sono quasi 800 i sinistri rilevati in città dalla Polizia Locale. Unica notizia positiva è che non ci sono stati incidenti mortali, fatto mai avvenuto prima a Verona, da quando esistono le statistiche nazionali. Durante i consueti controlli etilometrici del fine settimana tra il centro e la zona delle Torricelle sono stati denunciati due automobilisti sui 25 controllati.