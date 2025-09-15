Selezione pubblica per assistenti sociali a Verona.

Il Comune di Verona ha indetto una selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di personale con il profilo professionale di assistente sociale.

Possono partecipare alla selezione i candidati di età compresa tra i 18 e i 50 anni; abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali (Sezione A o B); in possesso di laurea in Servizio Sociale o titoli equipollenti, di cittadinanza italiana o altra condizione prevista dalla legge e aventi l’idoneità psico-fisica necessaria allo svolgimento delle mansioni.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale del Reclutamento della Funzione Pubblica “inPA” (www.inpa.gov.it). La procedura di iscrizione sarà attiva fino alle 23.59 del 25 settembre. Tutte le comunicazioni relative al concorso (ammissioni, diari delle prove, risultati) saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Verona, pagine Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di concorso” (LINK), e sul portale inPA, dove è consultabile anche il bando. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.