Zucchero all’Arena di Verona, ci siamo: 12 serate per i suoi 70 anni

Zucchero in Arena di Verona: al via le 12 serate per i suoi 70 anni.

Sold out e oltre 130mila spettatori attesi per le 12 serate di Zucchero all’Arena di Verona, che festeggia proprio qui i suoi 70 anni. Si parte domani, martedì 16 settembre. Queste tutte le date dello show di Zucchero in Arena, per la produzione di Friends & Partners: 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25 – 26 e 28 settembre e 6 – 7 e 8 ottobre (queste ultime le 3 nuove date).

I biglietti per i 12 show all’Arena di Verona sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it.

Zucchero continua quindi a collezionare record su record all’Arena di Verona, consolidando un legame unico con uno dei palcoscenici più ambiti al mondo. Con oltre 600 mila spettatori arrivati da ogni angolo del pianeta per i suoi 54 show tenuti ad oggi nella prestigiosa cornice veneta, è stato il primo artista a esibirsi per 22 serate in un solo anno (da settembre 2016 a settembre 2017) e detiene il primato di artista con 14 concerti consecutivi (tra aprile e maggio 2022).

Sul palco con lui.

Con lui sul palco, a suonare i suoi più grandi successi, la fedele super band composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).