Incendio nel compattatore di carta domato dai vigili del fuoco

Incendio nel compattatore di carta all’esterno di un supermercato a San Pietro in Cariano, ci pensano i vigili del fuoco.

Verso le ore 12.45 di ieri, domenica 14 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nazionale del Brennero, nel comune di San Pietro in Cariano, per l’incendio di un compattatore di carta all’esterno di un supermercato alimentare.

Le squadre arrivate sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, operando con il supporto di un’autogrù per le manovre di movimentazione del macchinario coinvolto.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone e il fabbricato.