Tutti in “coda” per la “Festa a 4 zampe” al LiveDog Park di Verona

A Verona torna la “Festa a 4 zampe”: una giornata gratuita di sport, dimostrazioni e sfilate canine.

Il 21 settembre a Verona c’è la “Festa a 4 zampe”, evento gratuito e aperto a tutti al LiveDog Park, il centro cinofilo più grande d’Italia, in via della Siderurgia (località Bassone Zai2).

Dalle 10 alle 15.30 cani e proprietari saranno protagonisti di una giornata fatta di dimostrazioni sportive, attività educative e spettacoli delle unità cinofile di protezione civile, con stand, area ristoro, lotteria, trucca bimbi e momenti di convivialità. A chiudere la festa sarà la tradizionale sfilata amatoriale, aperta a tutti i cani presenti.

Una festa per tutti, a misura di cane.

Il LiveDog Park, 24mila metri quadrati di area verde recintata e alberata, è riconosciuto come punto di riferimento nel panorama cinofilo nazionale. Qui l’approccio è zooantropologico, con grande attenzione al benessere e al rispetto dell’animale: niente strumenti coercitivi, ma educazione e sport in chiave positiva.

“Il nostro obiettivo è rafforzare la relazione speciale tra il cane e la sua famiglia, in un ambiente stimolante e sereno. Per il 21 ho in serbo anche una sorpresa per i partecipanti”, anticipa Livio Guerra, presidente di LiveDog.

Accanto a lui ci sarà anche l’assessora alle Manifestazioni del Comune di Verona, Alessia Rotta, che sottolinea: “Manifestazioni come questa valorizzano la relazione unica tra esseri umani e cani. Importante anche l’attività sociale svolta qui con la Protezione Civile per la ricerca dei dispersi, un valore aggiunto per tutta la comunità”.

Sport, dimostrazioni e convivialità.

Durante la giornata i visitatori potranno assistere alle esibizioni delle discipline praticate nel centro – dall’Agility all’Hoopers, dal Treibball alle attività di ricerca come il Nosework e il CercaTrova Game – e scoprire le tecniche di addestramento etico che distinguono LiveDog.

Le unità cinofile Diade della Protezione Civile mostreranno invece esercitazioni di ricerca e salvataggio, testimoniando ancora una volta il ruolo fondamentale dei cani anche in contesti di emergenza.

Non mancheranno gli spazi dedicati all’intrattenimento: stand con gadget e prodotti, ristoro aperto tutto il giorno, lotteria e trucca bimbi curato dalla Croce Rossa di Verona.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria sul sito www.livedog.it per garantire il benessere di tutti i cani presenti.