Viaggio in Nuova Zelanda: a Verona il Tocatì porta la cultura Maori

Giochi, riti e danze ancestrali: il popolo Maori è protagonista del Tocatì 2025 a Verona.

Verona è pronta per la XXIII edizione di Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, quest’anno dedicata alla cultura Māori della Nuova Zelanda. A Veronetta, dal 19 al 21 settembre, tre giorni di giochi tradizionali, sport ancestrali, danze, canti e riti che racconteranno la storia e la spiritualità del popolo Maori.

Organizzato dall’Associazione Giochi Antichi con il Comune di Verona, la Regione del Veneto e l’ICpi, il festival accoglierà il più grande gruppo culturale Māori mai arrivato in Italia, che porterà giochi come il Matau Maui, il Pukana, il Porotaka e il Horohopu, combinando abilità fisica, ritmo e narrazione. La celebre Kapa Haka, con canto e danza, offrirà al pubblico un’immersione totale nei miti e nelle leggende Māori, mentre uno show cooking presenterà le ricette tradizionali della Nuova Zelanda.

Dal Matau Maui al Torneo di Lippa.

Oltre alle tradizioni Māori, le strade di Verona si riempiranno grazie anche ai classici giochi italiani: dalla Morra cantata alla Corsa con le botti, dal Pirlì al Torneo nazionale di Lippa, fino agli antichi giochi da tavoliere come l’Awale Warri. Laboratori creativi e attività dedicate ai bambini stimoleranno fantasia e collaborazione.

Incontri e conferenze.

La programmazione culturale prevede incontri e conferenze con esperti di pedagogia, psicologia e viaggi. Tra i protagonisti: Piero Dorfles, critico letterario, che parlerà del valore formativo dei giochi di strada. Angelo Pittro e Claudio Visentin, che rifletteranno sul viaggio come esperienza di scoperta. Daniele Novara e Chiara Sità, che approfondiranno il gioco nel mondo dell’infanzia e la gestione dei conflitti.

Il Forum internazionale della cultura ludica.

Ospitato dall’Università di Verona, proporrà tavole rotonde sul patrimonio culturale immateriale e sui popoli indigeni, con interventi della delegazione Māori. Inoltre, la rassegna cinematografica “La pellicola che ti tocca”, in collaborazione con il Maoriland Film Festival, proporrà documentari e cortometraggi sulla cultura della Nuova Zelanda, tra cui The Haka Party Incident.

Con Coldiretti i km sono zero.

Il quartiere di Veronetta e le mura cittadine diventeranno il cuore della manifestazione, con musica, Dj set, danze e l’Osteria del Gioco, dove Coldiretti Verona proporrà prodotti locali freschi e genuini: trota sott’olio, verdure di stagione e olio extravergine d’oliva a km zero.