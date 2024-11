Secondo weekend di Mercatini di Natale, l’appello del Comune: “Non venite in auto”. Navette e parcheggi

Verona si prepara all’assalto del secondo weekend dei Mercatini di Natale: “Non venite in auto”. Navette e parcheggi scambiatori.

Inizia oggi, sabato 23, il secondo weekend dei Mercatini di Natale che stanno registrando un notevole afflusso. Verona è pronta a ricevere i visitatori con la pedonalizzazione di piazza Bra e una serie di modifiche alla viabilità pubblica e privata.

“Consigliamo di lasciare l’auto nei parcheggi scambiatori – spiega l’assessore alla mobilità, Tommaso Ferrari – e di utilizzare il trasporto pubblico. Nello scorso weekend non abbiamo rilevato importanti criticità sulla rete viaria, ma abbiamo comunque, individuato alcune soluzioni per poter attuare interventi migliorativi localizzati volti al flusso e al deflusso regolare dei visitatori”.

Per questo il Comune invita i visitatori a utilizzare i servizi offerti: parcheggio scambiatore della Genovesa che si trova dietro il casello A4 di Verona Sud e il parcheggio P3 della Fiera che è in Viale del Lavoro, 13 nell’ex Mercato Ortofrutticolo. Dal park della Genovesa è attiva la navetta gratuita di Atv, con una frequenza di 20 minuti: ferma anche al parcheggio P3 della Fiera, per arrivare poi in Corso Porta Nuova, ai Giardini Pradaval. E’ attiva dalle 14 alle 20 di sabato 23 e dalle 9 alle 20 di domenica 24.

E’ disponibile anche il parcheggio gratuito Stadio dalla tangenziale Nord. Si trova in via Frà Giocondo, 79. Da lì si può raggiungere il vicino Piazzale Olimpia e utilizzare le linee 11-12-13 che hanno una frequenza di 10 minuti. Ricordando però che alle 15 proprio di sabato 23 è in programma al Bentegodi la gara tra Hellas Verona e Inter.

Se si usa il trasporto pubblico è bene ricordare che la fermata di via Pallone, dove si trovano i Mercatini di Natale, è stata spostata in Via Adigetto, davanti all’ Ufficio Anagrafe del Comune di Verona. Inoltre, nel week-end tra le 14 e le 20 sono gratuite le corse da e per Fiera/Borgo Roma – Centro storico, tratta percorsa dalle linee 21-22-93-61-51-52.