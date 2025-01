Nelle scuole di Verona arrivano i Gormiti, gli “ecoambasciatori” del pianeta

Nelle scuole di Verona arrivano i Gormiti, gli ambasciatori della salvaguardia del pianeta.

Da Frasassi (An), sbarcano nelle scuole di Verona i Gormiti, grazie a un progetto dedicato agli studenti per educarli alla salvaguardia del pianeta. Con la collaborazione di Rainbow e Giochi Preziosi, i protagonisti della serie televisiva live action Gormiti – The New Era, in onda su Rai Gulp e Rai Play, diventano ambasciatori di questo “eco-messaggio”.

Gli studenti, guidati dai personaggi della serie – Glen, Carter, Skye e Zane – esploreranno i segreti delle Grotte di Frasassi, imparando attraverso quiz, attività interattive e laboratori sia virtuali che in presenza. L’obiettivo è promuovere l’importanza di piccoli gesti quotidiani come il riciclo, il risparmio idrico, la riduzione dell’inquinamento e l’adozione di un’economia circolare.

Grotte di Frasassi: scenario educativo.

Le Grotte di Frasassi non sono solo una meraviglia naturale, ma anche un laboratorio didattico d’eccellenza. Con i loro 1,5 chilometri di percorsi accessibili, rappresentano un luogo dove studenti e visitatori possono immergersi in un ecosistema millenario. Grazie alle stalattiti, stalagmiti e alle volute di alabastro che decorano questo straordinario mondo sotterraneo, le Grotte offrono un contesto unico per insegnare il valore della conservazione ambientale.

Premi per le scuole.

L’iniziativa, rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado, è organizzata con il supporto di Peaktime, un team di formatori esperti. Attraverso una competizione educativa, le classi più virtuose avranno la possibilità di partecipare a una finale nazionale nelle Grotte di Frasassi, dove potranno vincere importanti premi per i propri istituti. Il progetto si avvale del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della collaborazione di Consorzi Nazionali specializzati nel riciclo e nella gestione dei rifiuti, come Corepla, Comieco e Biorepack.

Studenti veronesi “eroi della terra”.

L’iniziativa non è solo un’occasione per insegnare ai ragazzi nozioni teoriche sulla sostenibilità, ma un’esperienza che punta a trasformarli in veri e propri “eroi della Terra”. Attraverso il potere dell’immaginazione e il gioco, gli studenti acquisiranno consapevolezza del loro ruolo fondamentale nella protezione dell’ambiente, imparando che ognuno può fare la differenza.

Le scuole possono prenotare gratuitamente gli appuntamenti formativi di “Gormiti – The New Era Game” qui.