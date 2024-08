Scout “al lavoro” nelle Circoscrizioni a Verona: eccoli all’opera

Gli scout hanno lasciato il segno mettendosi “al lavoro” anche nelle Circoscrizioni di Verona, a Montorio e Santa Maria in Stelle.

Hanno lasciato il segno anche sui territori delle Circoscrizioni, in particolare la quarta e l’ottava, gli scout che in questi giorni hanno animato Verona per partecipare alla Route Nazionale. Tre i progetti di cittadinanza attiva a cui tra ieri e oggi hanno partecipato un centinaio di volontari che si sono resi disponibili per pulizia del verde, ramaglie, immondizia, cura dell’arredo urbano nei siti indicati dalla Circoscrizione.

Eccoli quindi in azione a Forte John dove, in collaborazione con il Comitato Fossi di Montorio, hanno raccolto rifiuti, rimosso erbacce e ramaglie, ripuliti i muri dalle scritte vandaliche, ripristinato e verniciato il Pontone del Forte, sistemato il sentiero che porta alla Fontana delle Strie. Al Castello di Montorio, coadiuvati dall’ Associazione Amici Ecomuseo Preafita, i volontari Scout hanno riorganizzato i pannelli del percorso didattico all’interno del castello e ridisposto massi pietre e altri materiali presenti nelle aree verdi.

A Santa Maria in Stelle.

Infine, a Santa Maria in Stelle, cooadiuvati dall’associazione Ipogeo Stelle, si sono rimboccati le maniche per pulire i lavatoi di Santa Maria in Stelle da erbacce, muschi e sterpaglie e per pulire il piazzale del monumento dei caduti di Santa Maria in Stelle.

“Siamo stati veramente molto felici di poter lavorare con i volontari Scout in questi progetti di cittadinanza attiva e di aver preso parte, nel nostro piccolo a questo evento nazionale- afferma la presidente della Circoscrizione 8^ Claudia Annechini, che ha nelle scorse settimane ha organizzato le attività con i referenti Agesci-. E’ stato un ricchissimo momento di scambio culturale, non solo tra le sezioni scout di varie città e regioni, ma anche di conoscenza reciproca con realtà operative a livello locale nei piccoli quartieri, nel volontariato storico, culturale e ambientale, facendo conoscere loro luoghi un po’ più periferici rispetto al centro a profondamente significativi in termini di storia, arte e soprattutto umanità”.

Scout in azione anche in Circoscrizione 4^ negli interventi organizzati a Bosco Buri e al Giarol Grande, qui focalizzati sul Bosco Didattico.

Al Centro Servizi del Volontariato gli scout di Aosta, Asti, Porto Cesareo e Napoli sono invece andati a scuola di Beni comuni e patti di sussidiarietà approfondendo l’esperienza del Comune, uno dei primi in Italia a dotarsi di uno strumento che regola i sempre più numerosi cittadini attivi che mettono a disposizione tempo e competenze per occuparsi insieme al Comune di progetti o interventi a favore dell’intera collettività.