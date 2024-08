Una tonnellata di mele di Verona è stata fatta arrivare da Coldiretti agli scout in questi giorni a Villa Buri, al Pestrino.

Coldiretti Verona regala una tonnellata di mele agli scout. L’invasione pacifica, come è stata definita, di capi scout che in questi giorni colorano la nostra città è l’occasione per far conoscere una eccellenza tutta locale a persone provenienti da ogni angolo del Paese. Coldiretti ha voluto infatti omaggiare gli scout con le mele di Verona provenienti dalle aziende agricole scaligere.

Attraverso il Consorzio Ortofrutticolo di Belfiore (Cob) ha infatti fatto pervenire al campo base organizzato al Pestrino e a Villa Buri una tonnellata di frutti rossi e freschissimi, dato che la campagna di raccolta è iniziata da pochi giorni. L’iniziativa è stata apprezzata anche dall’ex ministro della difesa Roberta Pinotti presente per un approfondimento a Villa Buri e da Marina Salamon proprietaria del Parco.

Una mela di varietà Gala al giorno per ciascuno dei quasi 20mila scout che così si porteranno a casa, oltre che i ricordi di una bellissima esperienza di condivisione, i sapori di un territorio ricco di eccellenze agroalimentari. Allo stand allestito a Villa Buri i ragazzi di Coldiretti Giovani Impresa hanno sensibilizzato i visitatori sul tema del falso made in Italy raccogliendo le firme a sostegno della campagna di iniziativa popolare per estendere l’obbligatorietà dell’etichettatura di origine degli alimenti.