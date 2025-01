Scompare nel nulla un 50enne: mistero a Sant’Anna d’Alfaedo

Mistero a Sant’Anna d’Alfaedo: 50enne scomparso nel nulla durante una passeggiata con il suo cane.

Scompare Oreste, un 50enne residente a Ceredo: non è più tornato a casa dopo essere uscito ieri pomeriggio per la consueta passeggiata con il suo cane Giulio. Alle 22:20, preoccupati per il suo mancato rientro, i familiari hanno allertato le autorità, dando il via a una massiccia operazione di ricerca.

Squadre del soccorso alpino, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile perlustrano le aree circostanti, comprese Tortellar, Laita e Ledro, sentieri abitualmente frequentati dall’uomo. Per rafforzare le ricerche sono stati inviati droni, soccorritori specializzati e un’unità cinofila molecolare dalla Valle d’Aosta.

L’identikit.

Oreste, alto 1,80 metri, con una corporatura robusta, indossava una giacca nera con dettagli arancioni, pantaloni scuri e un berretto di lana al momento della scomparsa. Con lui c’era il suo cane Giulio, un piccolo meticcio nero. Entrambi risultano ancora dispersi.

L’appello sui social del soccorso alpino.

“Chiunque avesse potuto incrociarlo ieri, anche in zone diverse, o avesse sue notizie è vivamente pregato di contattare i Carabinieri“.