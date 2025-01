Ritrovato il 50enne scomparso a Sant’Anna d’Alfaedo: è vivo

Ritrovato Oreste Ledri, il 50enne scomparso a Sant’Anna d’Alfaedo: è vivo e vigile.

Oreste Ledri, l’uomo di 50 anni dato per disperso domenica sera, è stato ritrovato poco fa, pare in buone condizioni di salute. Il ritrovamento è avvenuto grazie all’intervento di un parente, che lo ha localizzato in una zona diversa da quella che l’uomo solitamente frequenta. Il 50enne era uscito per una passeggiata, ma non aveva fatto ritorno a casa.

Le ricerche, avviate subito dopo la denuncia di scomparsa, hanno coinvolto diverse squadre di soccorritori e forze dell’ordine, che stavano perlustrando l’area da ore. Fortunatamente, l’uomo è stato trovato vivo e vigile, anche grazie all’aiuto del padre e del cagnolino che era con lui.

Mentre le squadre si concentravano lungo il percorso indicato dai familiari, il papà di Oreste ha infatti provato a cercarlo in un punto più distante, dove in passato si era già recato il figlio, chiamando a gran voce il nome del cane, finché Giulio lo ha sentito e gli è andato incontro. L’anziano lo ha preso per il guinzaglio e il cane lo ha guidato da Oreste.

Il cinquantenne si trovava in fondo al Vajo dei Falconi, sdraiato a terra, con le gambe nell’acqua, vivo, ma con sospetta ipotermia dopo una notte all’addiaccio. Il padre è quindi corso ad avvertire il campo base e una squadra del Soccorso alpino, con il medico di Stazione, e dei Vigili del fuoco si è portata nel punto indicato. Allontanato dall’acqua e coperto, le condizioni di Oreste sono state valutate dal medico sul posto e successivamente dall’equipe sanitaria dell’elicottero, sbarcata con il verricello assieme al tecnico di elisoccorso. Condizionato e caricato in barella, l’uomo è stato spostato di una decina di metri in uno spiazzo aperto tra la vegetazione per facilitare l’imbarco. Issato a bordo è stato quindi accompagnato a Verona per tutte le verifiche del caso.