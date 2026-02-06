Un’insolita festa degli innamorati: a Verona San Valentino si festeggia tra misteri e brindisi in Villa.

Dimenticate il classico San Valentino, a Verona quest’anno la festa degli innamorati cambia pelle e riscopre l’amore per il territorio. La rassegna Love is in the Air propone infatti un viaggio nelle tradizioni di una volta, dove l’affetto era fatto di gesti quotidiani, responsabilità e lavoro.

Il risveglio della tradizione.

Si comincia con una serata dedicata alle antiche consuetudini contadine. Tra il profumo delle tisane calde e la lettura di brani della letteratura rurale, i partecipanti potranno immergersi in un’atmosfera d’altri tempi, scoprendo come ci si amava nel periodo del “primo risveglio” dell’anno.

Emozioni in Villa e laboratori creativi.

Per chi cerca un’esperienza più suggestiva, le porte di una dimora storica si apriranno per un percorso inedito fatto di aneddoti e racconti che celebrano l’amore, concludendosi con un brindisi di coppia accompagnato da sapori locali.

Ma la festa continua anche oltre la data canonica. Per chi vuole mettersi in gioco, sono previsti laboratori pratici con l’argilla, per riscoprire la libertà espressiva della manipolazione manuale, e avventure di orienteering guidato. In queste “cacce alle leggende”, i partecipanti dovranno orientarsi tra antiche mura e parchi, incontrando personaggi che faranno riemergere memorie e vicende dimenticate.

Programma.

Si parte mercoledì 11 febbraio alla Casa Museo Dino Coltro di San Giovanni Lupatoto. Qui, tra una tisana calda e i racconti della letteratura rurale, si scoprirà come l’amore fosse un tempo fatto di gesti quotidiani e lavoro nei campi. Un’esperienza gratuita (su prenotazione) ideale per chi cerca l’essenza vera delle nostre radici.

Per chi invece cerca un’atmosfera più esclusiva, l’appuntamento è per il giorno di San Valentino, sabato 14 febbraio, a Villa Bertelè (Cerea). Le porte della storica dimora si apriranno per un percorso tra aneddoti d’amore dimenticati, che si concluderà con una degustazione di prodotti locali e un calice di Corte Spinelle dedicata alle coppie.

La festa continua anche dopo il 14. Sabato 21 febbraio, nell’azienda Stabila di Ronco all’Adige, grandi e piccoli potranno “sporcarsi le mani” con un laboratorio creativo dedicato all’argilla, scoprendo i segreti di questo materiale naturale.

Infine, domenica 22 febbraio, spazio all’avventura con l’orienteering guidato “Caccia alle leggende” a San Pietro di Morubio. Tra Villa Verità e Villa Gobetti, i partecipanti dovranno orientarsi per scovare i personaggi che, lungo il percorso, animeranno storie e misteri custoditi tra le mura delle antiche dimore.