“Medici per Strada Official Band” suona al Camploy per riscoprire il valore della salute mentale.

Salute mentale, bene comune: al teatro Camploy di Verona la musica diventa auto-aiuto che aiuta la mente. Il prossimo 10 febbraio, il Teatro Camploy di Verona ospiterà “Musical-Mente”, un evento speciale che unisce spettacolo e solidarietà, organizzato dall’Associazione Medici per Strada Aps in collaborazione con la Circoscrizione 1.

La serata è dedicata al sostegno dell’Associazione Self Help San Giacomo Odv, una colonna del territorio veronese che da oltre trent’anni si occupa di auto-aiuto per persone che affrontano problemi di salute mentale.

Non solo un concerto: un percorso di consapevolezza.

L’appuntamento non è “solo” un concerto, ma un vero viaggio nella narrazione del disagio psichico. Si inizia alle 19.30 nel foyer del teatro con una mostra d’arte curata proprio dal Gruppo Arte della Self Help. Dalle 20.30, il palco si animerà con interviste, racconti storici e la presentazione del Festival del Giornalismo di “Heraldo”, che nel 2026 dedicherà uno spazio importante proprio a questo tema.

Il cuore pulsante dell’evento sarà il concerto della Medici per Strada Official Band alle 21.30, intitolato significativamente “Follie e musica”.

Rompere il tabù.

“Ci vuole coraggio a proporre un evento che parla di salute mentale e disagio relazionale”, ha sottolineato Andrea Avanzi, consigliere della Circoscrizione 1. “Si tratta di un tema che è spesso un tabù, che allontana invece che avvicinare. Questa serata vuole essere un’occasione per discuterne e prendere coscienza della sua dimensione sociale”.

L’ingresso è a offerta libera e consapevole, e l’intero ricavato sarà devoluto alle attività dell’Associazione Self Help San Giacomo per continuare a offrire supporto a chi ne ha più bisogno.