Incidente a Sona, auto si ribalta in via Veneto: soccorritori sul posto

Grave incidente nel Veronese, auto si ribalta mentre percorre via Veneto a Sona. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco.

Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 febbraio, nel Veronese: secondo quanto ricostruito intorno alle 17.40 un’auto fuori controllo è uscita di strada e si è capovolta mentre stava percorrendo via Veneto nel territorio del comune di Sona.

Non si conoscono al momento le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con automedica e ambulanza. Ci sarebbero due persone ferite.

++ notizia in aggiornamento ++