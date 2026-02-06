Carnevale a San Zeno di Mozzecane, il Papà del Gnoco ospite della messa animata.

Domenica 8 febbraio a San Zeno di Mozzecane una giornata dedicata al Carnevale con il Conte Codega e il Papà del Gnoco in “ciesa”. La festa inizierà la mattina alle ore 10, con una messa animata davvero speciale. Tra i banchi della chiesa non ci saranno solo i fedeli, ma anche tutte le maschere della Provincia. I padroni di casa, il Conte Codega e la Contessa Verza di San Zeno, accoglieranno l’ospite più illustre del Carnevale scaligero: il Papà del Gnoco con la sua corte, insieme a tutti i bambini in maschera.

Dalle 11, spazio allo spettacolo con l’8a sfilata di maschere e carri allegorici. Il colorato corteo partirà da via Ugo Foscolo e attraverserà via Quartieri, per concludere il suo viaggio trionfale davanti alla sede del Circolo Noi.

E per chiudere in bellezza, alle 12 scatta l’ora del gusto. Negli spazi parrocchiali sarà possibile pranzare con i classici intramontabili della festa: gnocchi, patatine, panini e dolci per tutti.