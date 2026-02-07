Previsioni meteo a Verona per il weekend: poca pioggia, fine settimana con cielo grigio e clima mite per il periodo.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Perturbazioni a intervalli quasi quotidiani si susseguono sulla nostra penisola, questo è dovuto alla persistenza di una profonda e complessa struttura depressionaria che dal nord atlantico si prolunga fin sul Mediterraneo e che trasporta correnti umide e anche discretamente miti in questa fase.

Previsioni.

Per sabato tempo che dovrebbe restare in prevalenza nuvoloso ma non dovrebbe piovere nelle nostre zone, temperature miti le minime sui 5°, anche le massime nonostante le nubi prevalenti, dovrebbero attestarsi sui 10 o 11°, venti dapprima occidentali, poi in rotazione da oriente nel corso della giornata.

Per domenica ci potrebbe essere qualche schiarita di tanto in tanto, ma le nubi saranno senz’altro presenti, temperature stazionarie su valori ancora sopra la media per le minime, sui 10° per le massime, venti deboli in prevalenza orientali.

Tendenza.

Per l’inizio della settimana si attende l‘ennesima perturbazione che però dovrebbe portare solo a piogge deboli da noi, in quanto la parte più intensa è prevista colpire ancora una volta il centro sud. Da noi il tempo assomiglierà di più ad un autunno che a un mese di febbraio, con cieli spesso grigi, molta umidità e qualche pioggerella specialmente tra lunedì e martedì, non farà freddo in particolare per le minime che saranno comprese tra i 5 e 6° circa.

Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)