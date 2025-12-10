Accordo nella notte per il rinnovo contrattuale: igiene ambientale, lo sciopero Amia revocato: “Ugualmente possibili disservizi”.

Amia, sciopero revocato dopo l’accordo notturno: sospiro di sollievo per i cittadini e per la gestione del servizio di igiene ambientale. Lo sciopero nazionale del settore, previsto per la giornata di oggi, mercoledì 10 dicembre, è saltato. La decisione è arrivata nelle prime ore del mattino dopo che i sindacati e le controparti datoriali hanno raggiunto un’intesa sull’ipotesi di rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL).

Amia fa in ogni caso sapere che “l’aggiornamento è arrivato intorno a mezzanotte pertanto è molto probabile che si verifichino ugualmente dei disservizi nella giornata odierna. Sarà nostra cura aggiornavi nelle prossime ore. Rimangono dunque validi i consigli di Amia diramati nei giorni scorsi per limitare al massimo i disagi“.

L’annuncio della revoca è stato confermato anche da Amia, l’azienda multiutility che gestisce i servizi sul territorio veronese. L’astensione dal lavoro, che avrebbe dovuto coinvolgere per 24 ore i lavoratori del settore a livello nazionale, era stata proclamata dalle principali sigle sindacali: Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti E Fiadel. L’ipotesi di accordo raggiunta nella notte ha fatto venire meno le ragioni del conflitto, scongiurando disagi significativi nella raccolta dei rifiuti e nella pulizia delle strade.

Secondo quanto emerso, la trattativa per il rinnovo del CCNL dell’Igiene ambientale si è conclusa positivamente, permettendo la ripresa regolare di tutte le attività. I servizi di igiene ambientale saranno dunque garantiti regolarmente per tutta la giornata di oggi.