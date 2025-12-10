Censimento Istat: scaduto l’online, si passa all’intervista a casa

Stop alla compilazione online: chi non ha risposto al Censimento Istat sarà contattato dai rilevatori.

Censimento Istat: scaduto ieri il termine per la compilazione online: chi non ha risposto sarà contattato dai rilevatori. Il tempo per l’autocompilazione del questionario per le famiglie estratte nel campione è ufficialmente scaduto. La mezzanotte di ieri, martedì 9 dicembre, ha segnato il termine ultimo per le risposte autonome online utilizzando Spid, Cie o le credenziali Istat.

A partire da oggi, mercoledì 10 dicembre, l’approccio cambia radicalmente, passando alla fase di recupero delle mancate risposte tramite contatto diretto e intervista. L’adesione al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, è obbligatoria per le famiglie coinvolte.

Fase di recupero: cosa succede ora.

Le famiglie che non hanno ancora provveduto alla compilazione del questionario Istat verranno ora contattate dall’Ufficio comunale di Censimento (Ucc) e dal personale autorizzato. La normativa Istat prevede infatti che la mancata risposta possa essere sanzionabile.

L’Ucc ha già avviato, e intensificherà, le operazioni di recupero, in parte a causa di alcuni ritardi segnalati nella consegna delle lettere ufficiali Istat. Il contatto avverrà attraverso diverse modalità.

Telefono/AppIO: Operatori comunali contatteranno telefonicamente o via messaggio le famiglie per sollecitare la risposta.

Interviste a Domicilio: Rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento e tablet si recheranno direttamente presso le abitazioni.

Interviste presso il Centro Comunale: Le famiglie potranno essere invitate a completare il questionario direttamente al Centro comunale di Rilevazione.

In caso i rilevatori non trovino nessuno in casa, verrà lasciato un avviso per fissare un appuntamento in un momento più comodo.

Riservatezza e contatti.

L’Ufficio comunale di Censimento ribadisce che tutte le informazioni fornite sono trattate con la massima riservatezza, in conformità con la normativa sulla privacy.

Per qualsiasi dubbio o per ricevere assistenza, ecco dove possono rivolgersi i cittadini.