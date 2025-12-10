Censimento Istat: scaduto l’online, si passa all’intervista a casa

Stop alla compilazione online: chi non ha risposto al Censimento Istat sarà contattato dai rilevatori.
Censimento Istat: scaduto ieri il termine per la compilazione online: chi non ha risposto sarà contattato dai rilevatori. Il tempo per l’autocompilazione del questionario per le famiglie estratte nel campione è ufficialmente scaduto. La mezzanotte di ieri, martedì 9 dicembre, ha segnato il termine ultimo per le risposte autonome online utilizzando Spid, Cie o le credenziali Istat.
A partire da oggi, mercoledì 10 dicembre, l’approccio cambia radicalmente, passando alla fase di recupero delle mancate risposte tramite contatto diretto e intervista. L’adesione al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, è obbligatoria per le famiglie coinvolte.
Fase di recupero: cosa succede ora.
Le famiglie che non hanno ancora provveduto alla compilazione del questionario Istat verranno ora contattate dall’Ufficio comunale di Censimento (Ucc) e dal personale autorizzato. La normativa Istat prevede infatti che la mancata risposta possa essere sanzionabile.
L’Ucc ha già avviato, e intensificherà, le operazioni di recupero, in parte a causa di alcuni ritardi segnalati nella consegna delle lettere ufficiali Istat. Il contatto avverrà attraverso diverse modalità.
- Telefono/AppIO: Operatori comunali contatteranno telefonicamente o via messaggio le famiglie per sollecitare la risposta.
- Interviste a Domicilio: Rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento e tablet si recheranno direttamente presso le abitazioni.
- Interviste presso il Centro Comunale: Le famiglie potranno essere invitate a completare il questionario direttamente al Centro comunale di Rilevazione.
In caso i rilevatori non trovino nessuno in casa, verrà lasciato un avviso per fissare un appuntamento in un momento più comodo.
Riservatezza e contatti.
L’Ufficio comunale di Censimento ribadisce che tutte le informazioni fornite sono trattate con la massima riservatezza, in conformità con la normativa sulla privacy.
Per qualsiasi dubbio o per ricevere assistenza, ecco dove possono rivolgersi i cittadini.
- Al Numero Verde ISTAT 1510.
- All’Ufficio comunale di Censimento ai numeri 0458077871, 7219, 7621 o tramite email all’indirizzo censimento@comune.verona.it.