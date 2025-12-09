La “Febbre del sabato sera” si balla al Teatro Nuovo

Al Teatro Nuovo di Verona, si balla con Donna Summer, Michael Jackson e Madonna: arriva “Disco mania Live”.

Il Teatro Nuovo si trasforma in pista da ballo: la produzione Disco Mania Live sbarca a Verona sabato 7 febbraio 2026, con inizio alle ore 21. L’evento è presentato come il nuovo spettacolo capace di coinvolgere e fare ballare il pubblico, celebrando l’atmosfera e i successi più iconici della disco dance di tutti i tempi.

Lo show promette di essere un’immersione totale in un’epoca d’oro della musica, spaziando dai leggendari anni ’70 fino ai primi anni 2000. Saranno ripercorsi i brani che hanno segnato la storia della musica dance, con omaggi a icone assolute come Donna Summer, Madonna, Chic, Michael Jackson, e molti altri artisti che hanno infiammato le piste da ballo di tutto il mondo.

Band dal vivo e i Gary Baldi Bros.

Il cuore di Disco Mania Live sarà la band dal vivo dei Gary Baldi Bros, noti per la loro carica scenica e la capacità di animare il pubblico. L’evento non si limiterà alla sola esecuzione musicale, ma sarà arricchito da una messa in scena che promettono spettacolare: coreografie elaborate e effetti speciali d’impatto. Tanti elementi pensati per amplificare l’atmosfera “libera” tipica della disco.