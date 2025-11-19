Rfi sospende il traffico sulla linea Verona Porta Nuova-Vicenza: bus e variazioni di percorso per i treni.

Dalle 13:05 di sabato 22 novembre fino alla mattina di lunedì 24 novembre stop ai treni tra Verona Porta Nuova e Vicenza. Cancellazioni e bus sostitutivi per il Regionale, variazioni anche per i Frecciarossa con soppressione di fermate veronesi. Chi si muoverà in treno questo weekend dovrà fare i conti con importanti modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Verona – Venezia. Rete Ferroviaria Italiana ha programmato interventi di potenziamento infrastrutturale legati alla realizzazione della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Verona – Vicenza, che renderanno necessario interrompere il traffico su ferro per circa 40 ore.

Interruzione e variazioni del servizio regionale.

La sospensione della circolazione ferroviaria avrà inizio alle ore 13:05 di sabato 22 novembre e si concluderà alle ore 05:05 di lunedì 24 novembre 2025 tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Vicenza.

Fasce orarie.

Dalle 20:10 di sabato 22 alle 07:50 di domenica 23 novembre.

Dalle 20:10 di domenica 23 alle 05:00 di lunedì 24 novembre.

Nelle notti del 23 e 24 novembre, l’interruzione si estenderà anche tra Mestre e Padova (dalle 00:05 alle 04:58). I treni del Regionale di Trenitalia subiranno cancellazioni parziali tra Verona Porta Nuova e Vicenza (o Grisignano di Zocco).

Bus.

Per garantire la continuità del servizio sul territorio, è stata prevista un’offerta bus sostitutiva sulla stessa tratta. Trenitalia avverte che i tempi di percorrenza e i posti disponibili sui bus saranno diversi rispetto al servizio ordinario e che l’orario di arrivo e partenza degli autobus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus sostitutivi non è ammesso il trasporto di biciclette, altri mezzi di micromobilità elettrica o animali (ad eccezione dei cani d’assistenza).

Attenzione per i pendolari veronesi.

Per alcuni collegamenti tra Venezia e Verona, i treni subiranno variazioni di percorso con maggiori tempi di percorrenza e la cancellazione delle fermate di Vicenza, San Bonifacio e Verona Porta Vescovo, che saranno servite esclusivamente dai bus sostitutivi.

Impatto sui treni a lunga percorrenza.

Anche i Frecciarossa di Trenitalia sulle relazioni Torino-Milano-Venezia-Udine-Trieste subiranno variazioni nei giorni 22 e 23 novembre. Questi treni varieranno il loro percorso, con l’incremento dei tempi di viaggio e la cancellazione della fermata di Vicenza.

In alcuni casi, per i Frecciarossa sono previste anche la soppressione delle fermate veronesi di Peschiera del Garda e Verona Porta Nuova, oltre a Desenzano e Brescia.