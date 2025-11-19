Indagine Idealo: quanto spenderanno i veneti al Black Friday

L’attesa per gli sconti cresce, il 61% dei veneti farà shopping per il Black Friday: lo dice un’indagine.

Il Black Friday si conferma un appuntamento irrinunciabile per i consumatori del Veneto, secondo un’indagine condotta da Kantar per Idealo. Si tratta del portale internazionale leader nella comparazione prezzi. I dati emersi rivelano che ben il 61% dei veneti è interessato a fare acquisti approfittando degli sconti.

Spesa media e budget stabile.

La spesa media prevista per il Black Friday in Veneto è di 286 euro. Questa cifra è superiore alla spesa media nazionale, che si attesta a 267 euro. La spesa prevista è rimasta sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (281 euro nel 2024).

Analizzando i budget, il 46% dei veneti acquirenti prevede di spendere tra i 50 e i 200 euro, mentre il 30% si orienterà su una spesa tra i 200 e i 500 euro. Il 63% di coloro che acquisteranno manterrà lo stesso budget dello scorso anno.

Regali e risparmio: le tendenze di acquisto.

Per il 32% degli acquirenti veneti, il Black Friday resta un’ottima occasione per anticipare i regali di Natale. Le categorie merceologiche più gettonate, dove si concentrerà il risparmio, sono: Elettronica (54%). Scarpe (38%). Moda e Accessori (34%).

Un significativo 77% dei rispondenti veneti aspetta l’occasione per comprare specifici prodotti di cui ha bisogno. Per quanto riguarda l’attesa di risparmio, il 32% punta a sconti tra il 21% e il 40%, mentre il 28% si accontenterà di un risparmio tra l’11% e il 20%.

Un’ulteriore nota riguarda il tema etico: il 63% dei veneti si è dichiarato disposto a sacrificare la sostenibilità in cambio di un buon affare.