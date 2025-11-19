Porta Nuova, interventi urgenti: aumentano a 765 mila euro i fondi per la cinta magistrale.

La Giunta comunale ha approvato un aggiornamento del Quadro degli interventi della Cinta Magistrale e delle porte storiche, aumentando le risorse inizialmente previste e introducendo nuove priorità. A rendere necessaria la variazione è stata la scoperta di una criticità che richiede un intervento urgente: la copertura piana di Porta Nuova presenta estesi e gravi problemi di infiltrazione di acqua piovana. Per risolvere definitivamente il rischio di danni strutturali, la spesa complessiva per il triennio è stata aggiornata da 550 mila euro a un totale di 765 mila euro. Il primo Quadro Esigenziale per il triennio 2025–2027, infatti, destinava 550 mila euro agli interventi di restauro.

Intervento prioritario su Porta Nuova.

L’intervento sulla copertura di Porta Nuova, divenuto prioritario a seguito di indagini effettuate nei mesi successivi alla prima programmazione, richiederà per i soli lavori una spesa di 370 mila euro. L’opera, oltre al rifacimento della copertura, includerà anche il rifacimento della scala interna, essenziale per garantire l’accesso in sicurezza.