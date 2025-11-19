Rotatoria di Castelnuovo ai Maestri del Lavoro: al via la cerimonia

Cerimonia ufficiale a Castelnuovo: la rotatoria sulla Sr11 intitolata ai “Maestri del Lavoro d’Italia”.

Sabato 22 novembre alle ore 11 a Castelnuovo del Garda, la cerimonia di intitolazione di una rotatoria sulla Sr11 ai “Maestri del Lavoro d’Italia”. L’area interessata è il nodo viabilistico all’incrocio tra via Milano, via Solferino, via Stazione e via Casaline, un punto strategico che vedrà ora il nome dei benemeriti dell’industria, del commercio e del terziario.

Alla cerimonia di scoprimento della targa saranno presenti le massime autorità comunali, guidate dal Sindaco. La categoria sarà rappresentata dal console dei Maestri del Lavoro della provincia di Verona, Paolo Menapace, affiancato dal console emerito Sergio Bazerla e dal segretario Flavio Sartori.

L’iniziativa celebra il valore del lavoro e la storia di coloro che sono stati insigniti della “Stella al Merito del Lavoro“.