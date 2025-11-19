Piazza Bra e il centro di Verona si preparano ad ospitare i mercatini di Natale, torna la Stella con coda a laser luminosi.

Lavori in corso in piazza Bra a Verona per il Natale: dal 21 novembre al 28 dicembre, il centro storico di Verona accoglierà infatti i mercatini di Natale. Luci, profumi, casette di legno e l’atmosfera magica delle feste invaderanno la città, con un’edizione speciale pensata per garantire sicurezza e accessibilità durante i lavori in corso per Milano-Cortina 2026. In piazza Bra torna anche la Stella, con coda luminosa.

I mercatini sparsi per la città.

I mercatini verranno ospitati in piazza Bra (tra il Vallo dell’Arena, la statua del Partigiano e Palazzo Barbieri), nei giardini interni della Bra, in piazzetta Municipio, piazzetta Melvin Jones, piazza dei Signori con la Loggia Vecchia, e piazza Sacco e Vanzetti, compresa la vasca e il verde dell’Arsenale. Non solo, con il progetto di Natale diffuso “Adotta una piazza”, la città si animerà di spettacoli e installazioni nelle piazze più iconiche.

Le Bancarelle di Santa Lucia.

Le giornate dell’8 e del 13 dicembre saranno tra le più gettonate, con eventi speciali e mercatini di Santa Lucia e di Natale che si concentreranno in piazza Bra. Per l’occasione, la piazza sarà chiusa al traffico privato, mentre resterà sempre accessibile ai mezzi del trasporto pubblico. Negli altri giorni, per garantire la viabilità scolastica, la piazza rimarrà aperta alla circolazione.

Via Pallone, quest’anno, non potrà essere utilizzata per motivi logistici legati ai cantieri delle Olimpiadi e Paralimpiadi.