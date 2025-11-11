In 135 farmacie di Verona, al via la raccolta di farmaci, pannolini e biberon per i bambini poveri.

La solidarietà veronese si mobilita per la tredicesima edizione di “In Farmacia per i Bambini”: al via la raccolta di farmaci, pannolini e biberon. L’iniziativa nazionale è promossa dalla Fondazione Francesca Rava Nph Italia Ets e mira a contrastare la povertà sanitaria minorile.

Dal 13 al 20 novembre, in 135 farmacie in tutta la provincia di Verona, i cittadini potranno donare farmaci da banco e prodotti baby care essenziali, come pannolini, biberon e ciucci. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che ricorre il 20 novembre.

Numeri e obiettivi.

A livello provinciale, le 135 farmacie aderenti sono abbinate a 21 enti socio-sanitari che si occupano dell’assistenza dei minori bisognosi. La presidente di Federfarma Verona e referente locale dell’iniziativa, Elena Vecchioni, ha espresso fiducia, sottolineando la generosità dei veronesi e il lieve incremento delle farmacie partecipanti, che aderiscono tutte su base volontaria.

Nel 2024, la raccolta in provincia di Verona aveva superato le 11.500 confezioni di prodotti pediatrici donate, contribuendo al totale regionale del Veneto che aveva raggiunto quasi 27 mila prodotti.

Il sostegno del Comune e di Agec.

Anche quest’anno, il Comune di Verona sostiene la campagna con un patrocinio oneroso e la partecipazione attiva delle 13 farmacie Agec (Azienda gestione edifici comunali).

La presidente Agec, Anita Viviani, ha ricordato che nell’edizione 2024 le farmacie comunali avevano raccolto 1.017 confezioni, in sensibile aumento rispetto all’anno precedente. “Donare farmaci da banco pediatrici e prodotti baby care è un gesto semplice ma di grande valore”, ha spiegato Viviani.

A supportare la logistica della raccolta ci saranno oltre 200 volontari messi a disposizione dagli enti beneficiari, da Rotary Verona, Lions Re Teodorico e dagli studenti delle classi V dell’Istituto Seghetti di Verona. I farmacisti saranno disponibili a consigliare i donatori sulla scelta dei prodotti più idonei.