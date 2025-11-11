Da Negrar, la Neuroginecologia rivoluziona la salute delle donne

Negrar, endometriosi e dolore cronico: la Neuroginecologia apre nuovi orizzonti alle donne.

All’Irccs di Negrar nasce la Neuroginecologia, il nuovo orizzonte scientifico per la comprensione e il trattamento delle patologie delle donne. Si tratta di una disciplina inedita che fonde per la prima volta ginecologia e neuroscienze.

L’iniziativa prende il via dall’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, noto come il primo centro italiano e tra i primi al mondo per la diagnosi e cura dell’endometriosi, patologia che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia.

L’ideatore.

Pioniere e ideatore di questo nuovo approccio è Marcello Ceccaroni, direttore della Ginecologia e Ostetricia dell’Irccs, nonché fondatore e presidente della neonata società scientifica International Society of Neuro-Gynecology & Nerve Sparing Surgery (ISNG).

Un ponte tra anatomia e neuroscienze.

La neuroginecologia si propone come un ponte che unisce anatomia, neuroscienze e innovazione chirurgica. Il suo campo d’azione: dallo studio dei meccanismi biologici, genetici e immunologici legati all’infertilità e alla neuroinfiammazione. Dall’analisi dei fenomeni alla base del dolore cronico pelvico e di malattie infiltrative come l’endometriosi severa. Fino allo sviluppo e perfezionamento di nuove tecniche chirurgiche nerve-sparing (a risparmio nervoso).

Queste tecniche mirano alla preservazione delle fibre nervose e delle funzioni pelviche dopo interventi molto invasivi, necessari per tumori ginecologici o endometriosi severa. L’Isng si occuperà anche della ricerca di nuovi fattori per la neurorigenerazione delle fibre nervose danneggiate.

Presentazione ufficiale in Canada.

La nuova società scientifica, che riunisce specialisti di fama internazionale, viene presentata oggi, martedì 11 novembre, al 54° Congresso dell’American Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL) a Vancouver.

Il dottor Ceccaroni, già celebre per aver ideato la tecnica chirurgica laparoscopica “nerve-sparing” per l’endometriosi severa – nota come “Negrar Method” –, riceverà al Congresso l’onorificenza di “Original Innovator (OI)” per le sue idee che sono oggi divenute standard di trattamento.

Ceccaroni conclude affermando che la neuroginecologia si propone come la “scienza che connette i nervi”, portando la medicina femminile dagli studi anatomici di Leonardo Da Vinci fino alle frontiere della neuroscienza e della biotecnologia.