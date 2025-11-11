Verona, allarme morti e feriti sulle strade: motociclisti, i più a rischio

Doppio allarme a Verona: record di feriti e motociclisti nel mirino degli incidenti mortali.

Sicurezza stradale, l’associazione Verona Strada Sicura lancia l’appello: “Record di feriti, con i motociclisti nel mirino degli incidenti mortali”. Lo fa in vista dell’imminente Giornata mondiale delle vittime della strada di domenica 16 novembre.

Nonostante un calo dei decessi in Veneto (-12,9%, da 309 nel 2023 a 269 nel 2024) e a livello provinciale (-6,25%, da 64 a 60 morti nel 2024) , Verona detiene il primato regionale per il più alto numero d’incidenti con feriti (2.878 sinistri nel 2024). La provincia registra inoltre il poco invidiabile primato di 406,8 lesionati ogni 100.000 abitanti.

LEGGI ANCHE La tragedia di Villafranca, chi è la giovane vittima dello schianto in moto.

Motociclisti: la categoria più vulnerabile.

Secondo l’analisi dei dati Istat, l’utenza più a rischio di incidente mortale nel veronese risulta essere quella dei motociclisti. Questa categoria si avvicina alla metà dei decessi totali e registra il primato regionale con 62,4 motocicli coinvolti in incidente ogni 10 mila motocicli circolanti.

L’associazione sottolinea come fattori di rischio come la velocità, il sorpasso e l’omessa precedenza siano troppo spesso sottovalutati da chi è a bordo delle due ruote, rendendolo più vulnerabile. L’obiettivo, tradotto in termini immediati, è “evitare che una famiglia veronese, una volta alla settimana, debba vivere la tragedia della perdita di un proprio caro”.

LEGGI ANCHE Caprino, schianto contro un Tir: muore giovane centauro.

“2° Forum Moto in sicurezza” in zona Fiera

Per rispondere a questa emergenza, Verona Strada Sicura, in collaborazione con il Comune di Verona (Assessorato alla Sicurezza), la Polizia Locale, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il SUEM 118, B-Safe Biker School e l’Associazione Crossabili, ha organizzato un evento di sensibilizzazione.

Si tratta del “2° Forum Moto in sicurezza”, una giornata gratuita rivolta a tutta la popolazione, dai giovani ai lavoratori. L’appuntamento è per sabato 15 novembre 2025, dalle 14:30 alle 18:30, ai Magazzini delle Professioni M15 (zona Fiera), in via Santa Teresa 12 a Verona.

L’iniziativa, supportata da numerosi motoclub locali, mira a rendere i motociclisti più consapevoli dei rischi e a promuovere la sicurezza stradale, dove “in palio c’è la vita, la nostra incolumità”. La partecipazione all’evento è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione tramite il modulo online.