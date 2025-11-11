Si chiamava Matteo Dalla Bernardina, aveva 25 anni: è lui la giovane vittima del tragico incidente in moto a Villafranca.

Si chiamava Matteo Dalla Bernardina il giovane di 25 anni che ha perso la vita ieri pomeriggio, lunedì 10 novembre, in un drammatico incidente avvenuto in via Luigi Fantoni, la strada che collega Quaderni a Villafranca, all’altezza dell’incrocio per San Zeno in Mozzo.

Secondo le prime ricostruzioni, Matteo era in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un camion. L’impatto è stato violentissimo: il giovane è stato sbalzato sull’asfalto, mentre la moto ha preso fuoco subito dopo la collisione.

Il camionista si è immediatamente fermato per prestare soccorso, e i sanitari del Suem 118 sono arrivati in pochi minuti. Purtroppo, però, nonostante ogni tentativo di rianimazione, per Matteo non c’è stato nulla da fare: il ragazzo era già deceduto al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Matteo, che abitava a Mozzecane, lascia i genitori e due fratelli, accorsi sul luogo della tragedia per il riconoscimento del corpo. Quella di ieri è l’ennesima vittima di una lunga scia di incidenti che, nelle ultime settimane, hanno funestato le strade veronesi, colpendo in particolare giovani motociclisti. Solo sabato scorso, un altro ragazzo, Joel Mignolli, 28 anni, ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la sua moto a Caprino Veronese.