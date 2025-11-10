Incidente con la moto a Villafranca, morto motociclista.

Tragico incidente che vede coinvolta una moto e un mezzo pesante nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 novembre, a Villafranca. Secondo le prime informazioni, l’incidente è accaduto intorno alle 16.30 in via Fantoni, nel territorio del comune di Villafranca, sulla strada che porta alla frazione di Quaderni, per cause al momento ancora da ricostruire.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118, ma per il motociclista coinvolto nello scontro, residente a Mozzecane, non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto per le gravi ferite riportate. Al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

++ notizia in aggiornamento ++