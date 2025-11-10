Mark The Hammer a Verona: arriva lo show che “vi offenderà”

L’ex chitarrista di J-Ax sbarca all’Alcione: arriva a Verona, il fenomeno Mark The Hammer.

Il fenomeno dirompente e irriverente del web, Mark The Hammer (all’anagrafe Marco Arata), arriva per la prima volta a teatro a Verona. Lo fa con uno spettacolo totalmente inedito e non convenzionale: “Come creare un live show… senza alcun talento”. L’appuntamento per quello che viene definito un “live show sperimentale“, è fissato per venerdì 21 novembre, alle ore 21, al Teatro Alcione.

L’artista, forte dei suoi oltre 170 milioni di visualizzazioni su YouTube e di una base social che supera gli 850 mila contatti tra Instagram e TikTok, porta sul palco uno show che sfugge alle definizioni: “È un concerto? È stand-up comedy? Boh… Una cosa è certa: vi offenderete!“.

Musica, irriverenza e AI.

Lo spettacolo, prodotto a livello nazionale da Dimensione Eventi, mescola abilmente musica e comicità, offrendo uno sguardo irriverente e politicamente scorretto sul processo di creazione artistica.

Elemento centrale e innovativo dello show è l’uso dell’Intelligenza Artificiale, con cui Mark, esperto e polistrumentista (ex chitarrista di J-AX ), si sfida costantemente. Grazie all’AI, il pubblico non sarà un semplice spettatore: verrà coinvolto attivamente, diventando parte integrante e decisiva in alcuni momenti del live, quasi entrando fisicamente in uno dei video dell’artista.

Mark The Hammer tiene a precisare che non si tratta di un concerto delle sue canzoni già pubblicate, ma di uno show sperimentale che racchiude tutte le sue passioni: musica, comedy, Intelligenza Artificiale e satira.

Lo spettacolo è assolutamente sconsigliato ai minori di 14 anni a causa dei contenuti altamente scorretti. I biglietti sono disponibili on-line su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita affiliati.