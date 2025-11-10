Caprino, schianto contro un Tir: muore giovane centauro

Addio a Joel Mignolli, 28 anni: la sua corsa finisce sulla provinciale di Caprino.

Tragedia lungo la provinciale tra Caprino e Rivoli: a perdere la vita è stato Joel Mignolli, 28 anni, residente a Marano di Valpolicella. Il giovane è stato travolto da un destino crudele mentre guidava la sua Bmw RR 1000. Con la morte di Joel, sale a 20 il numero dei motociclisti che dall’inizio dell’anno hanno perso la vita sulle strade veronesi.

L’incidente è avvenuto sabato 8 novembre poco dopo le 13, nei pressi di località Scrimei. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Bardolino, il giovane motociclista stava viaggiando nella stessa direzione di un Tir, dietro ad alcune auto. Nel tentativo di superare la coda, avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre il mezzo pesante stava svoltando verso una strada secondaria. L’impatto con il retro del rimorchio è stato violentissimo: per Joel non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, giunti con un’automedica, non hanno potuto che constatarne il decesso.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Marano, dove Joel era conosciuto e benvoluto. A piangerlo ci sono il padre Alessandro, la madre Patrizia e la sorella Jasmine, ma anche tanti amici che lo ricordano come un ragazzo solare e appassionato di motori. Il sindaco Giuseppe Zardini ha espresso il cordoglio dell’intero paese, unito nel dolore per la scomparsa del giovane.