Verona, occhio alla sosta: ecco dove Amt3 intensifica i controlli

Amt3 Verona, controlli della settimana: la campagna “Sosta responsabilmente” punta i fari sulla zona Catena.

Prosegue a Verona la campagna “Sosta Responsabilmente” di Amt3, per informare gli automobilisti sulle aree della città dove gli accertatori intensificheranno i controlli: fari puntati in zona Catena.

Fari puntati su zona Catena.

Per tutta la settimana, gli sforzi di controllo di Amt3 saranno concentrati sul comparto Catena, un’area che include sia gli stalli bianchi che quelli blu. In questa zona la sosta è tariffata dalle ore 8:00 alle ore 20:00 durante i giorni lavorativi.

Servizi e tecnologia per la sosta.

Amt3 continua a promuovere l’utilizzo di strumenti che semplificano il pagamento e la gestione della sosta.

App Convenzionate: È possibile pagare e, soprattutto, prolungare la sosta negli stalli blu tramite le App telefoniche convenzionate.

Assistenza Tecnica: Su tutti i parcometri è disponibile un numero di cellulare dedicato, attivo in orario diurno. Il contatto può essere utilizzato per richiedere informazioni sulle tariffe e sul funzionamento dei dispositivi, o per segnalare eventuali malfunzionamenti.

Soluzioni alternative al centro storico.

L’Azienda di via Torbido ricorda ai cittadini la possibilità di sostare appena fuori dal centro storico, in strutture che offrono tariffe calmierate (a partire da 1 euro all’ora). Ecco i parcheggi consigliati da Amt3 in questa fascia di costo ridotto.

Parcheggio Centro.

Polo Zanotto.

Parcheggio Tribunale.