Natale a Bressanone: biglietto scontato per chi parte da Verona

Treni Verona-Bressanone: ragazzi gratis e sconti sul biglietto per lo spettacolo di Natale.

Regalo per i veronesi che amano la magia del Natale in Alto Adige: chi viaggia con i treni Railjet Db-Öbb in partenza da Verona verso Bressanone avrà uno sconto. Il biglietto d’ingresso per lo spettacolo di luci e musica “Oops – A Light and Music Show for UNICEF”, costerà 2 euro di meno.

Verona si conferma nodo cruciale per raggiungere l’evento, grazie ai 5 collegamenti giornalieri Railjet verso Bressanone senza cambi, partendo da Venezia e Bologna e transitando per il capoluogo scaligero. I costi di viaggio partono da 9,90 Euro.

Magico anniversario Unicef.

Lo show di quest’anno celebra il decimo anniversario dell’evento di luci nella storica città vescovile, con una produzione inedita firmata da Spectaculaires. I maestri del videomapping trasformeranno piazze e palazzi in mondi onirici, accompagnati dalla colonna sonora curata dal celebre maestro Giorgio Moroder. Lo spettacolo “Oops”, per tutte le età, sarà visibile dal 21 novembre al 6 gennaio.

Solidarietà.

Per ogni biglietto venduto, verrà devoluto 1 euro (e 0,50 euro per i bambini) a sostegno del programma Unicef Wash Zambia, un gesto per migliorare la vita dei bambini in Africa.

Tariffe.

La proposta Db-Öbb è conveniente per le famiglie, dato che i ragazzi fino a 14 anni compiuti viaggiano gratuitamente se accompagnati da un adulto. Anche i gruppi possono accedere a sconti vantaggiosi, fino al 30% a seconda della disponibilità. I biglietti ferroviari sono disponibili a partire da 9,90 Euro e possono essere prenotati tramite i canali ufficiali Db-Öbb.