Il Soccorso Alpino racconta ai veronesi storie di pericolo e coraggio

Incontro con i volontari del Soccorso Alpino a Verona: il racconto di storie “tra roccia e vita”.

Storie vere di coraggio e adrenalina: sono le operazioni in montagna e nelle grotte del Soccorso Alpino e Speleologico di Verona. Queste importanti esperienze verranno raccontate in un incontro.

L’appuntamento, intitolato “Di roccia e di cuore”, vedrà i volontari di ieri e di oggi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) condividere storie, aneddoti e ricordi della loro attività. Sarà un’occasione per conoscere da vicino il lavoro di questi uomini e donne che rischiano la vita per salvare gli altri in ambienti ostili.

L’incontro è venerdì prossimo, 14 novembre, alle ore 21 nell’Aula Magna degli Stimmatini, in via Cavalcaselle 20 a Verona. La serata è aperta a tutti e rappresenta un momento di profonda riflessione sull’impegno volontario e sulla passione che muove chi opera in alta quota e nel sottosuolo.