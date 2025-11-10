Oltre il 40% delle Pmi del Veneto è guidato da over 60: a Verona un imprenditore su sei ha più di 70 anni.

Imprenditori sempre più anziani: oltre il 40% delle Pmi del Veneto è guidato da over 60, e a Verona uno su sei ha più di 70 anni. Oggi più di quattro imprenditori su dieci hanno superato i 60 anni e in molti casi non è ancora chiaro chi prenderà il loro posto. È quanto emerge dal nuovo Osservatorio Perpethua sulle Pmi venete, realizzato con il supporto tecnologico di Yuno AI e basato sull’analisi di circa diecimila aziende distribuite nelle sette province del territorio.

La situazione in Veneto.

Secondo lo studio, l’età media degli imprenditori veneti si attesta a 58,2 anni, ma in alcune aree si superano anche i 70. A Padova, per esempio, su 2.019 imprese analizzate, 341 titolari hanno più di 70 anni e 75 superano gli 80. Non va meglio a Vicenza, dove il 21% degli imprenditori ha già oltrepassato i 70 anni, o a Treviso, dove l’età media è di 58,7 e il 44% è over 60.

Le province “più anziane” risultano Rovigo e Belluno, con una percentuale rispettivamente del 46% e 43% di titolari ultrasessantenni. Anche Verona non è da meno: nel campione di quasi 2 mila Pmi, il 40% degli imprenditori ha superato i 60 anni e uno su sei ha più di 70.

Allarme ricambio generazionale.

Secondo l’Osservatorio, l’avanzare dell’età media alla guida delle imprese non è solo una questione demografica, ma anche economica e culturale. In molti casi, infatti, manca un piano di successione interna: figli e familiari spesso hanno scelto carriere diverse o non sono coinvolti nella gestione aziendale. Il rischio, quindi, è che aziende solide e redditizie restino senza una guida al momento del passaggio del testimone.

Over 80.

Il dato più emblematico riguarda quel 4% di imprenditori over 80 che continua ancora oggi a gestire in prima persona la propria attività. Una generazione di pionieri che ha costruito la ricchezza del Veneto, ma che ora deve fare i conti con la necessità di pianificare il futuro.