Gino Cecchettin a Isola della Scala con la sua “Cara Giulia”

“Cara Giulia”: la presentazione al Palariso di Isola della Scala da Gino Cecchettin.

Isola della Scala ha creato una opportunità di introspezione civica, ospitando Gino Cecchettin il prossimo 12 novembre al Palariso. L’appuntamento non è solo una presentazione letteraria, ma si configura come un seminario sul rispetto e la prevenzione della violenza di genere, un’iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune.

Il dolore trasformato in impegno civile.

Cecchettin, la cui vita è stata segnata dalla tragica perdita della figlia Giulia nel novembre 2023, ha scelto di convertire il proprio lutto in una missione di educazione e sensibilizzazione. Il suo volume, “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia“, sarà il fulcro della serata pubblica al Palariso alle ore 20.30.

L’incontro, a ingresso libero e aperto alla cittadinanza (fino a esaurimento posti), promette di essere un evento di grande intensità emotiva, focalizzato sulla necessità di un cambiamento culturale nella lotta contro la violenza sulle donne.

L’investimento sulle nuove generazioni.

Il momento più significativo dell’iniziativa, tuttavia, è riservato ai futuri cittadini: nella stessa mattinata, Gino Cecchettin sarà ospite degli Istituti scolastici locali per un evento a porte chiuse.

Promosso in sinergia con le dirigenze scolastiche e la Commissione Pari Opportunità, questo dialogo con ragazze e ragazzi mira direttamente a sensibilizzare le nuove generazioni sui concetti di parità e prevenzione. Attraverso la condivisione della sua esperienza personale, Cecchettin intende dialogare con gli studenti, esortandoli a farsi promotori attivi di una cultura che bandisca ogni forma di violenza di genere.