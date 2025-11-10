La storia di Diana, il cane è incastrato nella recinzione in cemento: salvata dai vigili del fuoco. FOTO.

I vigili del Fuoco di Verona, sono intervenuti domenica mattina per liberare Diana, un cane rimasto incastrato in una recinzione a Isola della Scala. L’episodio è accaduto intorno alle ore 10 di ieri, domenica 9 novembre, quando la Rottweiler, è rimasta bloccata nel cemento, incapace di divincolarsi.

I vigili del Fuoco, arrivati sul posto, hanno dovuto ricorrere a strumenti speciali per risolvere la situazione. Hanno utilizzato una cesoia idraulica per tagliare con precisione le sbarre della recinzione, creando lo spazio necessario per consentire l’uscita dell’animale.

L’intervento è stato condotto con la massima cautela per scongiurare qualsiasi ferita alla cagnolona, e si è concluso con successo. Diana è stata finalmente liberata, e nonostante il grande spavento iniziale, è apparsa immediatamente felice.

La giornata si è rivelata ancora più speciale per Diana e i suoi proprietari: il salvataggio è avvenuto proprio nel giorno del compleanno della Rottweiler. Festa doppia.