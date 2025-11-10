Verona “bocciata”: l’adunata degli Alpini 2027 sarà a Brescia

Adunata Alpini 2027, Verona di nuovo bocciata: Brescia la spunta per 13 voti a 9.

Verona non ospiterà l’Adunata Nazionale degli Alpini 2027: il Consiglio Nazionale dell’Ana ha scelto Brescia come sede dell’evento.

Sconfitta al voto: 13 a 9 per Brescia.

L’esito della votazione segreta, nella sede Ana a Milano dopo le presentazioni delle due città candidate, ha assegnato l’Adunata 2027 – la 68esima – a Brescia con 13 voti a 9.

Nonostante “il lavoro intenso e in stretta sinergia con il territorio“, che ha visto l’appoggio di Comune, Provincia, Regione, enti, istituzioni e del tessuto economico e sociale del veronese, la maggioranza dei consiglieri nazionali non è stata convinta.

L’amarezza della sezione ANA di Verona.

Il presidente Maurizio Trevisan, ha espresso la sua amarezza ma anche la consapevolezza del buon lavoro svolto: “Purtroppo la votazione non è andata come avremmo voluto ma torniamo a casa coscienti che il nostro lavoro è stato ben riconosciuto, anche dai consiglieri nazionali”.

Ora, il direttivo dovrà “metabolizzare questa giornata, capire cosa fare se candidare ancora la nostra sezione o meno”.

L’orgoglio e la delusione dell’amministrazione.

Anche l’assessora ai Grandi Eventi, Stefania Zivelonghi, ha condiviso la delusione: “Viviamo ora l’amarezza di quella che è una sconfitta“. L’aspettativa era “molto forte”, con l’orgoglio di poter ospitare “la bandiera di Guerra all’interno dell’Arena ormai abituata a ospitare i grandi della terra. Questo non accadrà, quantomeno non nel 2027″.

Il precedente del 2018.

Questa non è la prima delusione per Verona. L’ultima candidatura precedente, risalente al 2018 per l’Adunata del 2020 – anno del centenario della sezione veronese – si concluse con un esito simile. In quell’occasione, la scelta ricadde su Rimini (Adunata spostata nel 2021 a causa del Covid che fece saltare quella del 2020).

L’impegno sociale continua.

Nonostante la sconfitta, il presidente Trevisan assicura che l’impegno della Sezione non si ferma: “Nel frattempo, continueremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto e quindi mobilitarci per la comunità, la solidarietà, nelle molte anime che sono all’interno della sezione di Verona dell’Ana, dalla Protezione Civile ai gruppi alpini capillarizzati sul territorio”.

Il prossimo appuntamento in calendario è il Banco alimentare il 15 novembre, dove gli alpini veronesi saranno presenti nell’85% dei supermercati della zona.