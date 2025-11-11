Dj veronese finalista al Tour Music Fest 2025 di San Marino

Tour Music Fest, dopo Mahmood e Ermal Meta, tocca a un Dj veronese.

Il Dj veronese Alex Armani, all’anagrafe Alessandro Armani, ha superato le Live Audition del Tour Music Fest – The European Music Contest e si è qualificato per le finali nazionali nella categoria dj. Il 25enne, originario della provincia di Verona, vola ora nella Repubblica di San Marino per inseguire l’obiettivo di guadagnarsi un posto nella finalissima europea del contest.

Il Tour Music Fest è il più grande music contest d’Europa. Questa edizione ha visto la partecipazione di oltre 28 mila artisti provenienti da 13 paesi europei.

Giuria e premi top.

La finalissima europea, in programma il 30 novembre all’Auditorium Little Tony di San Marino, vedrà la presenza di una giuria d’eccellenza, presieduta da Kara DioGuardi, giurata di American Idol e autrice per artisti internazionali come Pink e Demi Lovato.

Tra i premi in palio per il vincitore: una borsa di studio presso il Berklee College of Music di Boston, la produzione di un singolo offerta dallo sponsor Riunite, e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10 mila euro da investire nella propria musica. Negli ultimi 17 anni, il palco del Tour Music Fest ha lanciato artisti emergenti oggi affermati, tra cui Mahmood ed Ermal Meta.

Appuntamento a San Marino.

Le Finali del Tour Music Fest si svolgeranno dal 22 al 30 novembre nella Repubblica di San Marino, con l’esibizione di più di 650 artisti provenienti da 13 nazioni. Il prossimo appuntamento decisivo per Alex Armani sarà il 24 novembre presso l’Auditorium Little Tony di San Marino per le finali nazionali della categoria Dj.