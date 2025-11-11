Arrestato all’aeroporto di Verona un narcotrafficante 32enne: sequestrati 28 kg di coca e 200 mila euro.

È stato arrestato un narcotrafficante albanese di 32 anni all’aeroporto di Verona: aveva 28 kg di cocaina e 200 mila euro in contanti. L’uomo, in arrivo da Tirana, era ricercato in base a un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria del Regno Unito per traffico di cocaina. L’attività è stata condotta dagli agenti dell’Ufficio Polizia di Frontiera durante il controllo dei passeggeri in arrivo.

Il ruolo di primo piano nell’organizzazione UK.

Secondo le autorità britanniche, il 32enne faceva parte di un’organizzazione criminale dedita alla distribuzione di droga sulla costa meridionale dell’Inghilterra. L’indagine ha rivelato che l’uomo non era un semplice esecutore, ma aveva assunto un ruolo di primo piano nel gruppo, occupandosi personalmente della preparazione dei pacchi, della distribuzione degli stupefacenti e persino della direzione degli altri membri dell’organizzazione.

Sequestrati 28 kg di cocaina e 200 mila euro.

Gli interventi di polizia che hanno portato al mandato di cattura hanno consentito il sequestro di oltre 28 kg di cocaina e una ingente somma di denaro contante, pari a circa 175 mila sterline (l’equivalente di 200 mila euro).

Un dettaglio emerso dalle indagini riguarda le abitudini del ricercato: tra il giugno e il dicembre del 2024, l’albanese avrebbe utilizzato in diverse occasioni il suo account e-Bay per acquistare materiale da imballaggio e grandi quantità di acetone, oltre a una varietà di timbri in legno con diversi disegni (lettere, numeri, animali e loghi). Questi timbri sono risultati corrispondenti ai disegni impressi sui blocchi di cocaina sequestrati.

Dopo l’espletamento delle formalità di rito agli Uffici della Polaria, l’uomo è stato portato al carcere di Verona Montorio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’estradizione.