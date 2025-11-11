“Ancora un agente di polizia penitenziaria aggredito nel carcere di Montorio”: la denuncia del sindacato.

“Grave aggressione a una agente penitenziario nel carcere di Montorio a Verona”: a darne notizia è il segretario Al.Si.P.Pe. Matteo Barbera. “Il collega – racconta Barbera – è stato colpito a una gamba da un suppellettile che gli è stato scagliato contro da un detenuto straniero, rendendo necessario gli opportuni controlli al Pronto Soccorso cittadino, dove i sanitari hanno riscontrato lesioni guaribili con 7 giorni di prognosi”.

“Purtroppo – continua il sindacalista – ci troviamo a commentare l’ennesimo episodio di violenza ai danni di un agente della polizia penitenziaria, con totale abbandono del personale bersaglio di continue aggressioni fisiche e verbali. Chiediamo che venga ristabilito al più presto l’ordine negli istituti penitenziari e soprattutto il rispetto della legalità, perchè a farne le spese è sempre il personale di polizia penitenziaria, che oltre alle aggressioni sopporta turni prolungati e carichi di lavori sempre più pesanti, in un clima ad alta tensione che genera stress e malcontento. Naturalmente chiederemo l’immediato allontanamento del detenuto violento nel rispetto delle norme vigenti in presenza di episodi del genere”.